Avvocati, a Napoli un’ecatombe: all’esame bocciati sette su dieci

Sette aspiranti avvocati napoletani su dieci sono stati bocciati e lo hanno saputo dopo otto mesi di attesa. Solo ieri, infatti, sono arrivati i risultati degli esami che 3.801 praticanti del Distretto della Corte d’Appello di Napoli hanno svolto a dicembre ed è stata un’ecatombe. Sono riusciti a superare la prova scritta solo 1.345 candidati mentre ne sono stati bocciati 2.456.

Con il 31 percento di ammessi – come riporta il Corriere – alla prova orale Napoli si conferma tra le peggiori d’Italia. Ma cosa sta succedendo? Possibile mai che la più illustre scuola giuridica d’Italia non riesca a motivare e preparare i tanti aspiranti avvocati a superare l’esame di abilitazione? A sentire le parti in causa, alcuni dei quali figli di importanti avvocati o praticanti in un studi legali famosi in tutto il Paese, il problema è stata nella correzione delle prove affidata per quest’anno a Milano avvenuta «con ritardo e superficialità».