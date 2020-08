Elezioni regionali Marano, Manzo (Fdi): Taluni candidati sono senza vergogna! Senza dignità!

La faccia tosta di certi politici “nostrani” ha prevaricato tutto e tutti… Siamo al tragicomico, al baratto dei valori, delle ideologie, alla svendita di se stessi per una poltrona nel futuro della Regione Campania. Ne abbiamo di tutti i tipi: Dalla Lega a De Luca, voltagabbana, accoliti di boss politici, affaristi, personaggi che dovrebbero riflettere prima di rivolgersi ai Maranesi per il consenso, in quanto autori di fatti inenarrabili, rancorosi, irrispettosi verso le istituzioni. E’ quanto di più disgustoso, di squallido possa dare la politica in questi Tempi. Io spero che i Maranesi non si lascino nuovamente incantare da politici con la faccia tosta. Spero che, si sveglino dal lungo letargo, mettendo in atto una disobbedienza politica alla esuberanza, alla tracotanza di questi pseudo politici dalla faccia di bronzo e con una credibilità vicina allo zero.