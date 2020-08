Covid Campania, rientri dall’estero e dalla Sardegna: i dati

282 Visite

Prosegue in maniera efficace l’operazione sicurezza decisa con l’ordinanza del 12 agosto scorso per controllo preventivo sui cittadini che rientrano dall’estero e dalla Sardegna. Dall’isola arrivano 5 voli al giorno a Capodichino. In aeroporto sono stati stabiliti turni dalle 8 alle 24 per poter poi dare entro 12 ore i risultati dei tamponi. Negli ultimi 12 giorni sono state sottoposte complessivamente a tampone in Campania 33.781 persone e 695 sono risultate positive. Senza questo filtro molti sarebbero stati liberamente in circolazione. E’ un risultato straordinario in termini di prevenzione e garanzia di sicurezza per le nostre famiglie. Si è deciso di potenziare ulteriormente i laboratori, con immissione di nuovo personale, per arrivare anche a 6/7mila tamponi al giorno da realizzare entro la prima settimana di settembre.

