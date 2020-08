Regionali, referendum e difficoltà: il Comune di Marano orientato a richiamare la dipendente in pensione da qualche tempo

226 Visite

Regionali e referendum, il Comune di Marano si appresta a richiamare (in servizio temporaneo) la dipendente dell’ufficio elettorale pensionata da qualche tempo. E’ l’ultimo rumors che filtra dal municipio più “sgangherato” della provincia di Napoli.

La dipendente lavorerebbe soltanto per il tempo necessario all’espletamento delle funzioni elettorali, per mancanza di personale (come fanno notare alcune unità lavorative) capace di gestire la cosa nella due giorni prevista dal Viminale.

Eppure, pochi giorni fa, l’ente comunale sembrava esser corso ai ripari nominando una serie di persone (personale interno) proprio all’ufficio elettorale e anagrafe, nominando tra l’altro anche un responsabile unico dell’ufficio elettorale. Si attendono, insomma, conferme ufficiali ed eventuali chiarimenti da parte dell’amministrazione cittadina.













