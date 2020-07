Macchinisti in malattia, da Dante a Chiaiano è caos metropolitana

121 Visite

In malattia 4 macchinisti su 8 in servizio, è caos nella metropolitana Linea 1. Dalle 7 alle 10.40 circolazione limitata da Dante a Piscinola con 5 treni in circolazione anziché 8. Istituito un servizio navetta da Dante a Garibaldi. « Scene allucinanti » , accusano gli utenti: rabbia e crisi di nervi nelle stazioni rimaste aperte e davanti a quelle chiuse. A Piscinola i treni ritardano e la fila si allunga davvero di molto, con il caldo l’attesa diventa pesante. I viaggiatori protestano, la vigilanza non basta e l’operatore di stazione chiede l’intervento della polizia. L’arrivo degli agenti dell’Upg evita ulteriori momenti di tensione, garantendo ordine pubblico e distanziamento.













