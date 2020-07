Barcellona-Napoli, l’Uefa insiste: si gioca al Camp Nou

72 Visite

“Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto”. L’Uefa insiste nel voler far disputare la gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Napoli al Camp Nou. E questo nonostante l’emergenza Covid stia crescendo in Catalogna. La partita si dovrebbe disputare sabato 8 agosto, il piano B ne prevede la disputa in Portogallo dove si giocherà la fase finale della competizione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS