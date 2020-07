Narcos messicani, una taglia di 10 milioni di dollari per El Mencho

Il futuro boss – come riporta Il Corriere – entra in un mondo dal quale non si esce mai, soprattutto passa molto tempo con un amico, Abigael Valencia. Legame importante. Ne sposerà la sorella, Rosalinda, e stringerà un patto di collaborazione con la famiglia della donna, un clan che diventerà il suo braccio economico. I Los Cuinis. El Mencho, come altri luogotenenti ambiziosi, romperà con El Chapo nel 2013 e svilupperà la sua organizzazione poggiando su una serie di pilastri. Associa i concorrenti nel suo network, altrimenti li incalza senza pietà. Una struttura orizzontale ben armata. Un’attività di propaganda sul web emulando lo Stato Islamico. Il coinvolgimento della moglie nella gestione finanziaria . Nessun timore delle autorità. Infatti ha colpito con durezza polizia e forze armate, fino a ordinare azioni contro personalità di spicco.