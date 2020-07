Pestaggio in via Petrarca, il gruppo dei maranesi aveva già partecipato a un’altra rissa

373 Visite

Hanno prima aggredito due ragazzi, uno di Soccavo e l’altro del Vomero, poi hanno litigato tra loro. Nella zuffa è rimasto coinvolto il 20 enne di Marano, M.D.M., denunciato per il ferimento dei due ragazzi in via Petrarca. Il denunciato si è recato in ospedale, per farsi medicare una ferita alla testa, e lì sarebbe stato riconosciuto. Erano quattro in totale gli assalitori dei due giovanissimi e sarebbero gli stessi, che qualche settimana fa, avrebbero partecipato a una rissa in via Aniello Falcone, sempre a Napoli.













