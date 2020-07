Marano, bando fitti legge 431 2019: il Comune ha approvato le graduatorie

110 Visite

Bando FITTI L.431/98 per anno 2019. Con Decreto Dirigenziale n. 60 del 9 giugno 2020 sono state approvate le graduatorie definitive delle domande ammissibili, comprensive sia di quelle di fascia A sia di quelle di fascia B.

IL COMUNE DI MARANO sta provvedendo, grazie agli uffici competenti, al controllo dei requisiti dichiarati dai richiedenti nella domanda presentata alla Regione Campania. Esclusivamente tramite l’indirizzo e-mail che i cittadini hanno comunicato alla Regione, sta arrivando in questi giorni un invito a presentare i documenti richiesti dal bando L.431/98 anno 2019, da consegnare all’ufficio protocollo. Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai cittadini utilmente collocati in graduatoria, comporterà la decadenza dal beneficio economico e la denuncia alla competente A.G. per falsa dichiarazione. IL CONTRIBUTO SARÀ CONCESSO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE. Non verranno rilasciate informazioni prima della conclusione dei controlli. LA POSIZIONE IN GRADUATORIA OGNI CITTADINO GIÀ LA CONOSCE IN QUANTO PUBBLICATA REGOLARMENTE DALLA REGIONE ED È ORMAI NOTO CHE SI PUÒ RINTRACCIARE IN BASE AL NUMERO DI PROTOCOLLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Ringraziamo tutti quei cittadini che malgrado abbiano valutato che la loro posizione è purtroppo lontana dal ricevere il sostegno economico, hanno compreso che non c’è responsabilità da parte dell’ Amministrazione Comunale. Ci auguriamo che la Regione Campania possa individuare ulteriori risorse economiche da destinare ai cittadini presenti nelle graduatorie.

Nota Stampa Assessora alle Politiche sociali Bianca Perna













