Elezioni a Casalnuovo: la lista “Casalnuovo Futura” sceglie Nappi Sindaco

75 Visite

Presso la sede dell’associazione “Casalnuovo Futura” i rappresentanti dello storico movimento hanno incontrato Giovanni Nappi, candidato sindaco per il centro sinistra.

Alla presenza dei responsabili politici Giovanni Feliciello, Antimo Ceparano, Vincenzo Quindici, Vincenzo Marino, Aniello Mozzillo, della Lista “Casalnuovo Futura”, si raggiunge l’accordo politico-programmatico per sostenere la candidatura di Giovanni Nappi (Pd e liste civiche).

I presenti hanno condiviso l’esigenza di spostare l’attenzione amministrativa del prossimo esecutivo su temi: quali ambiente, lavoro, commercio, sviluppo, acqua pubblica, mobilità, sicurezza e periferie, politiche sociali e welfare generativo, fiscalità locale più bassa, cultura, identità cittadina, le nuove generazioni.

A questi temi “Casalnuovo Futura” ha aggiunto l’impegno di attivare ogni strumento utile per dismettere il patrimonio immobiliare comunale e l’obiettivo di riorganizzazione il servizio legale, per ottimizzare le risorse e consentire all’ente di risparmiare.

Passa così a nove il numero di liste che ad oggi sostengono la corsa di Nappi per le imminenti elezioni amministrative:

Partito Democratico

La Città Che Vogliamo

Città in Rete

Avanti Per Casalnuovo

Cuore e Fede

Lista Nappi Sindaco

Lista Giovanni Romano

Io C’entro

Casalnuovo Futura

Il clima politico in città diventa così sempre più caldo, e non solo per il clima.

“Per me è un privilegio e una grande responsabilità. Ringrazio tutti gli amici di Casalnuovo Futura per la scelta. In questo momento la loro scelta è linfa e stimolo per continuare nel tentativo di allargare sempre di più la coalizione e il progetto”, ha detto al riguardo il candidato sindaco Giovanni Nappi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS