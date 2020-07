Marano, trasporti: la linea 144 sarà ripristinata tra qualche settimana

75 Visite

Si comunica alla Città di Marano che la linea del 144, che percorre la zona di Torre Caracciolo, verrà ripristinata nelle prossime settimane con l’utilizzo dei minibus. Infatti come anticipato qualche giorno fa , in seguito all’incontro tenutosi in Regione tra la V commissione consiliare permanente di Marano e il consigliere Coppola, l’ottava municipalità di Napoli e i consiglieri regionali Casillo, Cascone e Amato sono state eseguite numerose pressioni sulla ANM al fine ultimo di ripristinare il servizio che era stato soppresso, lasciando con scarsi servizi pubblici una importante zona periferica di Marano. E oggi i consiglieri regionali ci hanno comunicato che la settimana prossima l’ANM metterà di nuovo in circolazione i minibus e anche un minubus che farà lo stesso tratto della linea 144. Siamo lieti del risultato raggiunto fin ora e attenderemo che la tratta riprenda al più presto, e qualora non venisse riattivata faremo ulteriori pressioni.

V Commissione Annarita Savanelli, Enza Carandente, Salvatore Vallozzi, Anna Garofalo, Nicola Moio.













