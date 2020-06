Napoli, la notte di festa e degli assembramenti

56 Visite

Una notte di entusiasmo, passione e assembramenti. Che si sono diffusi a macchia di leopardo un po’ ovunque quando Arek Milik ha realizzato il rigore decisivo che ha regalato al Napoli la Coppa Italia. La gente – come riporta Repubblica – si è riversata in strada per festeggiare il successo: Piazza Trieste e Trento era gremita, ma anche l’esterno dello stadio San Paolo, il Lungomare Caracciolo, il Vomero – sia a Piazza Vanvitelli che a Piazza Medaglie d’Oro – e naturalmente Piazza Garibaldi, dove la squadra era attesa alle 2.

Il Frecciarossa – con a bordo i giocatori e naturalmente la Coppa – ha lasciato Roma alle 0.40. Il tam tam è stato immediato e migliaia di tifosi hanno deciso di recarsi alla stazione Centrale. Troppi. La situazione è apparsa sin da subito difficile da controllare tanto che il Napoli aveva programmato di fermarsi alla stazione di Afragola per evitare la ressa.













