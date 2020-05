Marano, nuovo terremoto negli uffici comunali: Squarzoni lascia il Suap nel momento più delicato sul fronte delle verifiche antimafia

268 Visite

Nuovi cambiamenti all’orizzonte negli uffici comunali, che tra qualche giorno perderanno altre unità lavorative negli uffici anagrafe e stato civile. Altre novità e non sono certo positive. Dal Suap (ufficio attività produttive) andrà via l’architetto Massimiliano Squarzoni, da meno di un anno in servizio presso quell’ufficio. Squarzoni, che stava seguendo alcune delicate vicende afferenti alle interdittive antimafia di alcune attività, viene improvvisamente dirottato all’ufficio lavori pubblici, dove seguirà gli operai impegnati negli interventi stradali. Al Suap non è chiaro chi gli subentrerà e se chi subentrerà sarà in grado di svolgere una funzione tanto delicata e soprattutto di richiedere i certificati antimafia alle aziende, cosa obbligatoria per legge ma che non tutti facevano fino a qualche anno fa. Si prevede ad ogni modo un periodo di sicuro impasse e stallo.

Squarzoni ai lavori pubblici perché il responsabile del settore, l’influente Giovanni Napoli dovrà occuparsi dei fondi Pics, quegli 11-12 milioni di euro che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo visto la fine degli altri fondi) arrivare nei prossimi mesi a Marano.













