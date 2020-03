Coronavirus, a Napoli bloccata una nave

177 Visite

Un caso sospetto proveniente dalla Tunisia a bordo della nave Gnv Majestic che ora è ferma per lavori presso le officine della Nuova Meccanica Navale.

La nave è stata messa in quarantena: a bordo ci sono alcuni componenti dell’equipaggio che lo scorso 27 febbraio si trovavano sulla Gnv Rhapsody da cui è sbarcato un cittadino tunisino di 40 anni risultato poi positivo ai test e poi ricoverato in ospedale.

Gnv spiega: “A seguito delle segnalazioni ricevute circa il potenziale contatto diretto con la persona risultata positiva, l’Ufficio di Sanità Marittima ha predisposto in via precauzionale l’isolamento fiduciario domiciliare con vigilanza attiva delle 9 risorse, così come previsto dai protocolli sanitari in essere. Al momento la condizione di isolamento è garantita a bordo della motonave Majestic, in ambienti separati dal resto dell’equipaggio”.













