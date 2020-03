98 Visite

Ieri mattina i manifesti a firma di Antonio Moccia sono stati coperti e dunque ora non più visibili. La vicenda, tuttavia, è in fase di chiarimento da parte delle forze dell’ordine. L’altro ieri erano apparsi vari manifesti in città in cui lo stesso Antonio Moccia scriveva: “Vi invito a denunziare tutti i colpevoli e se vengono falsamente a nome della mia famiglia ancor più immediatamente”. Un messaggio inquietante, sul quale le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza.