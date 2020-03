Clan Orlando, filone estorsioni: assolto Veccia, condannati ‘o Malommo, Assenzo e Catuogno

820 Visite

Clan Orlando, filone estorsioni (e non solo) nel comune di Calvizzano. Poco fa il giudice Chiaromonte ha letto il dispositivo di sentenza. Clamorosa assoluzione per Raffaele Veccia, meglio noto come ‘o Maresciallo, ritenuto elemento di spicco del clan, per il quale erano stati chiesti 12 anni dalla pubblica accusa. Era difeso dall’avvocato Antonio Cavallo. Non luogo a procedere per Cristofaro Chianese. Assolto Salvatore Trinchillo. Condannati, invece, Chiara Catuogno (5 anni), Giuseppe Assenzo (6 anni) e Angelo Orlando, alias ‘o Malommo, anni 6. Il processo si celebrava con il rito ordinario.













