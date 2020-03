Paura in parco di Marano (c’è un video) dopo l’arrivo di un’ambulanza e personale sanitario coperto dalla testa ai piedi

772 Visite

Sta facendo il giro del web un video registrato nel pomeriggio in un parco di Marano. Nel video si vede un’ambulanza e personale medico e paramedico coperto con tute e mascherine. Tutti hanno pensato a un potenziale caso di Coronavirus. Naturalmente non vi è allo stato alcuna certezza che possa trattarsi di un paziente contagiato, che verosimilmente sarà stato condotto in ospedale per le verifiche del caso. Non si può nemmeno escludere che siano state adottate misure precauzionali da parte dei sanitari ma che il paziente, in realtà, non versi in condizioni critiche e che sia affetto da altre patologie. La redazione di Terranostranews ha deciso, per questioni deontologiche e per tutelare la privacy dei cittadini coinvolti, di non diffondere le immagini del video e le foto.













