L’angolo della satira. A Marano va in scena “Tre capi cantiere e un ammiraglio”…Origine e misteri di una perdita idrica

456 Visite

Ricordate “Tre uomini e una gamba”, il celebre film di Aldo, Giovanni e Giacomo? A Marano, invece, da qualche tempo va alla grande al botteghino “Tre capi cantiere e un ammiraglio”, un prodotto artistico che si richiama proprio al vecchio film del trio comico.

I tre capi cantiere, come si evince dalla foto, sono Rodolfino Visconti (sindaco con la coppola), Pauluccio Castresiello D’Alterio, l’assessore che voleva riportare il doppio senso al corso Europa, e Giruzzo Marzi, meglio noto tra gli addetti ai lavori con l’appellativo di Sergente Garcia, il prezzemolino della politica locale, iper presente negli uffici comunali e sui cantieri stradali.

Da mesi il trio è impegnato nella risoluzione delle problematiche del corso Umberto (e non solo): quella perdita idrica che ormai turba il sonno ai cittadini (anche alle loro tasche) e che fece fare una figuraccia colossale all’amministrazione comunale durante il periodo delle isole pedonali natalizie.

Il trio delle meraviglie si impegna e, seppur coadiuvato dall’ammiraglio Giovanni Napoli, il deus ex machina dei lavori pubblici del Comune di Marano, non riesce per ora a venirne a capo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS