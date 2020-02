Coronavirus, contagiati altri avvocati. Per un legale, che frequenta gli uffici giudiziari di Marano, verifiche in corso

776 Visite

Sono otto i nuovi casi che si sommano ai precedenti già accertati. Tra loro, come riporta Il Mattino, sei colleghi di studio dell’avvocato napoletano già positivo al Covid-19, e un altro cittadino di ritorno da Milano. Per altri due avvocati, anche loro legati da un rapporto di dipendenza o collaborazione con lo studio legale coinvolto nella vicenda, sono in corso i relativi test. Uno di questi avvocati ha frequentato anche l’ufficio del Giudice di Pace di Marano. Pertanto lo studio legale, in attesa di conoscere l’esito del tampone, ha chiesto ai giudici in servizio a Marano il differimento delle udienze in cui è costituito il legale oggetto dei controlli.













