Varcaturo, carabinieri denunciano due persone per smaltimento illecito di rifiuti

Continuano i controlli ambientali dei carabinieri di Giugliano in Campania nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli.

I militari della stazione di Varcaturo hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti 2 persone incensurate di Bacoli. i due – a bordo di un autocarro pieno di circa 5 quintali di rifiuti speciali -sono stati fermati dai carabinieri in via grotto dell’olmo.

Trasportavano illecitamente e senza autorizzazioni vario materiale ferroso tra cui uno scaldabagni, due lavatrici, una cassettiera, un ombrellone, una gabbia per uccelli e nove pali.

Il veicolo e i rifiuti trasportati sono stati sequestrati.













