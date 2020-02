Marano, Visconti governa senza una maggioranza. Non ha più i numeri in Consiglio, ma il Pd non ha il coraggio di sfiduciarlo

305 Visite

I numeri (almeno quelli sulla carta) non ce li ha più. Visconti è un sindaco senza maggioranza, come certificato ieri dalle parole del segretario del circolo del Pd Roberto Sorrentino. Allo stato il primo cittadino può contare sull’appoggio di Lorenzo Di Marino, Enza Carandente, Flora Angelotti, Chiara Diana, Salvatore Vallozzi, Giuseppe Concilio, Bruno Matteo e Ciro Marzi. Otto in totale.

Sulla carta, almeno sulla carta, gli sono contrari: Stefania Fanelli, Brunella Orlando, Anna Garofalo, Pasquale Coppola, Antonio Nastro, Domenico Paragliola, Davide Di Luccio, Maria Acconciagioco, Teresa Giaccio, Vincenzo Passariello, Nicola Moio, Marta Monti, Lorenzo Abbatiello e Stefano Catone. Quindici in totale.

A questo gruppo, tuttavia, potrebbero essere sottratti Lorenzo Abbatiello e Stefano Catone, che in più di un’occasione sono apparsi titubanti sulla necessità di sfiduciare il sindaco. Anche senza di loro i numeri sarebbero ugualmente sfavorevoli al sindaco. Il problema è il Pd. Il Pd non ha ancora deciso se mandare a casa Visconti e attende che il primo cittadino si adoperi con un azzeramento di giunta che non arriverà mai, almeno fino alle prossime regionali. Dunque la partita è tutta in mano ai dem, ma tra i democratici ci sono alcuni consiglieri che a casa non vogliono andare. Ad ogni modo Catone o non Catone, Abbiatiello o non Abbatiello, se vogliono i numeri per archiviare l’esperienza di uno dei peggiori primi cittadini della storia di Marano ci sono eccome.

Nelle ultime settimane sono caduti ben tre sindaci del Pd della provincia di Napoli. Visconti sarà il prossimo? Vedremo.













