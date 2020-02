Sondaggio Swg per Mentana: Giorgia Meloni frega voti a Berlusconi e tallona il M5s

29 Visite

L’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana fotografa le intenzioni di voto aggiornate al 10 febbraio. Giorgia Meloni guadagna un altro 0,6% e vede ormai l’11% (10,8%), a soli tre punti di distanza del Movimento 5 Stelle (14%), che non sale ma almeno arresta la caduta. Per Mentana la leader di Fratelli d’Italia cresce a scapito di Silvio Berlusconi, dato che Forza Italia fa registrare -0,9% e scende al 5,4%. La Lega rimane stabilmente il primo partito con il 32,2%, anche se perde un punto rispetto alla settimana scorsa: un campanello d’allarme? Un punto invece lo guadagna il Pd, superando la soglia del 20% (20,7%). Matteo Renzi, invece, rimane ancorato al 4%: neanche tutto il “rumore” che sta facendo sulla prescrizione è bastato per salire nei sondaggi.













