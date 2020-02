Marano, nel giorno dedicato al santo patrono il Pd non fa il “miracolo”. I dem hanno paura di sfiduciare Visconti

211 Visite

Il Pd – nel giorno dedicato ai festeggiamenti del santo patrono – non fa il miracolo. Le voci che si susseguono da ieri sera, al termine della riunione che si è svolta nella sede di corso Mediterraneo, non sembrano incoraggiare i fautori della mozione di sfiducia al sindaco Visconti.

I dem – come era facilmente immaginabile – sarebbero più propensi ad adottare strategie diverse dalla sfiducia, unico modo in realtà per tornare tra qualche mese alle urne e lasciarsi alle spalle i disastri dell’attuale giunta.

Quali sono le strategie? Non vi è nulla di ufficiale, almeno per ora. Il Pd, secondo i bene informati, starebbe valutando le consuete liturgie da prima Repubblica: un appoggio esterno alla giunta guidata da un proprio tesserato (Visconti) o la presa di distanza dal proprio assessore, tal Salvatore Perrotta, da tempo appiattitosi su Visconti e D’Alterio, ieri presente alla riunione dei democratici insieme con tanti altri tesserati poco aggiornati sulle vicende politico-amministrative della città. Tra loro c’erano anche persone che, fino a qualche mese fa, sostenevo e supportavano la lista Agorà. Stanno sempre in mezzo, insomma, sempre con un piede in due scarpe e poco contribuiscono al dibattito interno.

Difficile, anzi quasi improbabile che il Pd punti ad esautorare il proprio assessore, Perrotta, che è tra l’altro anche il titolare dell’ufficio in cui si tengono le riunioni dei dem..













