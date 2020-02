Coronavirus e Sars: contagi a confronto

85 Visite

Ieri la nuova epidemia da 2019-nCoV ha superato per numero di morti (814) quella della Sars, la sindrome respiratoria acuta del 2002-2003 che fece registrare 774 vittime. Ecco differenze e analogie tra le due emergenze.

Il mercato

Ambedue le epidemie sono dovute a coronavirus, chiamati così per la caratteristica forma a coroncina. Probabilmente hanno avuto come primo incubatore un mercato o comunque circostanze in cui uomo e animali si sono trovati ad avere contatti molto stretti, favorendo così il salto di specie del virus. Il primo contagiato della Sars di cui si abbia avuta notizia è un commerciante di pesce che riforniva i ristoranti di Foshan, città industriale di 3 milioni di abitanti, regione di Guangdong. Il primo focolaio della nuova epidemia è stato individuato in un mercato di pesce e animali vivi nella città di Wuhan, 11 milioni di abitanti. Il serbatoio virale nella Sars è stato lo zibetto. In questo caso l’origine è incerta. In ambedue le situazioni è stata tirata in ballo dai media l’ipotesi, del tutto infondata, che il virus fosse uscito da un laboratorio.