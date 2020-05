Concorsone Regione: nonostante gli errori e le polemiche al via le prove scritte

357 Visite

I cancelli del Palapartenope di Napoli si apriranno di nuovo oggi per ospitare i candidati che hanno passato la fase preselettiva del mega concorso della Regione Campania. Comincia stamani, infatti, la seconda fase del corso-concorso che tante polemiche ha suscitato anche nelle scorse settimane. Le selezioni non si terranno solo oggi ma anche nei prossimi giorni. Vi parteciperanno 23.346 candidati in totale, di questi 18.175 per il profilo dei diplomati (che concorrono per 1.280 assunzioni) e 5.261 per il profilo dei laureati (per i quali sono previste 963 assunzioni).“

Le persone che sono riuscite a superare le prove preselettive per i vari profili dovranno effettuare una scelta solo dopo le graduatorie degli scritti e solo ovviamente nel caso risultassero vincitori plurimi. In questo caso ci sarà uno scorrimento delle graduatorie di merito per ammettere alla terza fase del concorso, quella formativa, il numero previsto da bando. La seconda fase dovrebbe concludersi entro la fine di febbraio.













