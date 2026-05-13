Campania, Rostan (Lega): “Grazzanise nel Piano nazionale aeroporti è occasione storica per il rilancio della Campania”

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“Il riconoscimento della centralità dello scalo di Grazzanise nel nuovo Piano nazionale degli aeroporti rappresenta una notizia estremamente importante per la Campania. Attraverso l’utilizzo civile e commerciale di questo hub strategico sarà possibile rilanciare ulteriormente lo sviluppo del territorio grazie all’incremento del traffico di passeggeri e merci. Un risultato che la Lega ha sostenuto con convinzione fin dall’inizio grazie al lavoro portato avanti dal coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, dal Governo e dal ministro Matteo Salvini.”. Così la consigliera regionale della Lega e componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Michela Rostan commenta la presentazione del nuovo Piano nazionale degli aeroporti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“La possibilità di autorizzare l’uso duale, militare e civile, dello scalo di Grazzanise – spiega Rostan – rappresenta una scelta strategica che consentirà di alleggerire la pressione sull’aeroporto di Napoli, aumentare la capacità del sistema aeroportuale campano e migliorare la mobilità di cittadini, imprese e turisti. Parliamo di una infrastruttura che può avere ricadute enormi in termini di sviluppo economico, occupazione, attrazione turistica e crescita dell’intero territorio casertano e regionale”.

“Ancora una volta – conclude Rostan – questo governo dimostra attenzione concreta verso il Sud e verso la Campania, con investimenti e scelte strategiche su reti infrastrutturali moderne ed efficienti che per troppi anni erano rimaste bloccate. Adesso bisogna continuare a lavorare in sinergia tra Governo, Regione ed enti locali affinché Grazzanise possa diventare davvero un motore di sviluppo e rilancio per tutto il territorio” conclude Rostan.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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