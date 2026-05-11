Trump boccia la risposta dell’Iran al piano Usa: “Totalmente inaccettabile, la smettano di prenderci in giro”

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“Inaccettabile”. Donald Trump boccia senza appello la risposta dell’Iran al piano elaborato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Al memorandum americano in 14 punti, Teheran ha replicato ponendo condizioni ritenute inconcepibili dal presidente americano. “Ho appena letto la risposta dei cosiddetti ‘Rappresentanti’ dell’Iran. Non mi piace: totalmente inaccettabile”, il verdetto che Trump affida ad un laconico post su Truth Social. “Non mi piace la loro lettera, è inappropriata. Non mi piace la loro risposta”, il commento del presidente a Axios.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews