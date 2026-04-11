Vomero: marciapiedi invasi da erbacce e buche. Subito una task force per combattere la malerba

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” Le condizioni dei marciapiedi del quartiere Vomero peggiorano ogni giorno di più, al punto che oltre alle buche e ai dissesti, a farla da padrone sono le piante infestanti che oramai fanno parte integrante dell’arredo urbano – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. A testimonianza la malerba che, non diversamente di quanto accade purtroppo anche in altre zone di Napoli, infesta tanti marciapiedi e per la cui eliminazione occorrerebbe mettere in funzione dei tosaerba quantomeno per evitare che i marciapiedi si trasformino in prati incolti “.

” Un esempio eclatante del pessimo stato manutentivo dei marciapiedi del quartiere collinare partenopeo si può osservare in via D’Annibale, lungo il marciapiede che da piazza Fanzago arriva a via San Gennaro ad Antignano – puntualizza Capodanno -. Qui le erbacce si sono sviluppate e continuano a crescere non solo sulla pavimentazione ma anche nelle formelle da tempo vuote come tante altre presenti da tempo lungo le strade del quartiere collinare, senza che l’amministrazione comunale, segnatamente l’assessorato al verde, proceda a mettere a dimora nuove essenze. Il tutto in un quadro di degrado complessivo che si riscontra anche in via Bernini, un’altra strada dove vi sono numerose fonti d’albero vuote o con la sola ceppaia o sulle scale di via San Gennaro ad Antignano. Ma si tratta solo di esempi, in quanto purtroppo le erbacce sono presenti un poco dappertutto e la situazione, per la mancanza dei necessari interventi, peggiora di giorno in giorno “.













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