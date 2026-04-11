ARRESTO SANTAMARIA, L’UOMO DEL PROGRAMMA ELETTORALE DI FICO. IL GIP CONVALIDA

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L’uomo che ha scritto (insieme ad altri) il programma politico di Roberto Fico alle ultime elezioni regionali in Campania è finito in carcere con l’accusa di concussione. Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella, è stato fermato dai carabinieri mentre riceveva 4mila euro (una presunta mazzetta). Ovviamente l’inchiesta non lambisce la giunta regionale di centrosinistra ma tocca uno dei uomini più potenti (e ascoltati) della coalizione.

L’inchiesta è della Procura di Benevento. L’indagine nasce dalla denuncia di un professionista che ha segnalato pressioni, ritardi pilotati e una richiesta di 70mila euro per sbloccare pratiche edilizie. Nelle perquisizioni sono stati sequestrati orologi di lusso e 157.400 euro in contanti, ordinati in mazzette da 5mila euro con la scritta dell’importo sulla bustarella. Al netto dell’inchiesta, che ora è solo alle battute iniziali, resta il dato politico. A quanto risulta Santamaria, braccio destro di Mastella, avrebbe partecipato ai tavoli del campo largo, che sosteneva con Roberto Fico, per scrivere il programma elettorale. Nello specifico Santamaria si è occupato di mettere a punto la proposta programmatica sul tema welfare. E pare abbia dato il proprio contributo anche su sanità e trasporti. Un esponente di Italia Viva (partito federato del Movimento di Mastella) spiega: “Ai primi tavoli ha partecipato Clemente Mastella, poi a quelli successivi è stato delegato un suo collaboratore”. Santamaria è un fedelissimo del sindaco di Benevento. Nelle sue mani accentrava varie deleghe. Dalle Politiche sociali all’ufficio relazioni dell’ente.

Dopo il fermo il giudice ha convalidato l’arresto. Il movimento politico di Mastella è un pezzo importante della giunta Fico. L’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca è stata nominata in quota Mastella. Dall’entourage di Fico tendono al profilo basso sulla vicenda per non alimentare tensioni nella maggioranza. E soprattutto per non smentire la narrazione nazionale incentrata sul grido onestà onesta. Però un cortocircuito nel campo largo è esploso. La federazione provinciale di Benevento del M5s si smarca e attacca il consulente sul programma di Fico, ricordando proprio un evento elettorale alle ultime elezioni regionali: sappiamo quanto Santamaria (il dirigente arrestato) si sia speso in prima persona nell’attività politica del partito di Mastella. Tutti noi ricordiamo l’evento elettorale del 17 novembre scorso per le regionali, presso il Teatro de la Salle cui avrebbe fatto seguito (con tanto di locandina), un aperitivo elettorale presso il Foyer del Teatro puntualizzando che era organizzato dallo stesso Santamaria” recita la nota.

Dai vertici grillini regionali trapela imbarazzo. Senza dimenticare che tra gli eletti della maggioranza di Fico figura Pellegrino Mastella, figlio dell’ex ministro della Giustizia. È l’inizio della prima turbolenza per la maggioranza giallorossa.













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