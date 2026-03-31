Lotto, esulta Mugnano: quaterna da 180mila euro

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Esulta la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da 300mila euro nelle estrazioni di sabato 28 marzo: centrati 180mila euro a Mugnano di Napoli (NA) grazie a una quaterna sulla ruota di Bari e una giocata da 1,50 euro in un punto vendita di Via San Lorenzo; un’altra quaterna, ma sulla ruota Nazionale, regala invece 120mila euro a un fortunato giocatore di Scafati, in provincia di Salerno, con una giocata da 1 euro presso un esercizio di Piazza Vittorio Veneto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,5 milioni di euro, per un totale di 351,5 milioni di euro da inizio 2026.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews