Marano, controlli ad alto impatto dei carabinieri: 158 persone identificate e 14 attività commerciali ispezionate

Controlli straordinari dei Carabinieri della compagnia di Marano nella mattinata di oggi, nell’ambito di un servizio ad “alto impatto” disposto sul territorio all’indomani dell’omicidio di Castrese Palumbo.

L’operazione ha visto impegnati numerosi militari (e anche altre forze di polizia) in una serie di verifiche mirate finalizzate al contrasto della criminalità e al rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio.

Nel corso dell’attività sono state controllate 158 persone, di cui 43 risultate positive alle banche dati delle forze dell’ordine, oltre a 50 veicoli sottoposti a verifica. I controlli hanno riguardato anche il tessuto commerciale cittadino, con 14 attività ispezionate.

I militari hanno inoltre eseguito due perquisizioni domiciliari, due personali e una perquisizione veicolare. Nel corso delle verifiche è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo un veicolo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai soggetti già sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: otto persone sottoposte a misura cautelare sono state controllate per verificare il rispetto delle prescrizioni.

Dell’esito dei controlli sono state informate l’Autorità Giudiziaria e gli enti amministrativi competenti da parte dei reparti operanti.

L’attività rientra nel piano di intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposto dopo il recente fatto di sangue che ha scosso la comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la prevenzione nel comprensorio maranese.













