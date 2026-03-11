Tragedia in Svizzera: un uomo si dà fuoco su bus. Primo bilancio è di 6 morti e 5 feriti

Condividi

Visite: 69

44 Visite

È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell’incendio ad un bus della rete AutoPostale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo in Svizzera. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa.

Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che nell’incidente sia stata coinvolta una persona. Lo scrive Rsi.

Testimone: “A causare l’incendio un uomo che si è dato fuoco”

A causare l’incendio sull’autobus postale che oggi pomeriggio in Svizzera ha provocato diversi morti e feriti sarebbe stato “un uomo che si è dato fuoco”. A scriverlo è il sito del quotidiano svizzero Blick riportando le parole di un testimone in uno dei video che il giornale ha ricevuto. Nel video, all’uomo con il volto coperto di fuliggine viene chiesto cosa sia successo. “Un uomo si è dato fuoco all’interno”, risponde in albanese. Poi agita le braccia e continua: “Si è versato della benzina e si è dato fuoco”. Altri testimoni oculari riferiscono la stessa cosa. Queste dichiarazioni non sono state ancora confermate dalla polizia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti