Il Sindaco Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026

Riconoscimenti anche per alcuni dei talenti napoletani protagonisti al Festival.

Domani, mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebrerà il trionfo della musica partenopea al recente Festival di Sanremo. Il primo cittadino conferirà a Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli (con menzione speciale Napoli Città della Musica). Una onorificenza che sottolinea non solo il successo artistico, ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nel corso della cerimonia, il Sindaco omaggerà con un riconoscimento istituzionale anche altri artisti e professionisti napoletani che hanno dato lustro alla città durante l’ultima edizione del Festival: Luchè, Mazzariello, i direttori d’orchestra Enzo Campagnoli e Adriano Pennino e il produttore Checco D’Alessio.

