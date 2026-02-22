Luciano Capasso travolto da una bufera di neve. Le ultime immagini e la promessa: “Cercherò di non morire”

Condividi

Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, comune in provincia di Napoli, è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Il giovane, che lavorava in un albergo nella famosa località alpina, era scomparso da cinque giorni. Appassionato ed esperto di alpinismo, aveva deciso di fare una escursione su una delle cime intorno a Saint Moritz. Ma è stato travolto, secondo le notizie arrivate dai soccorritori elvetici, da una bufera di neve. A confermare il decesso, la mamma Raffaella Grande e il legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani.

