Santobono Pausilipon, domani la presentazione del nuovo Presidio Cavallino presso l’ex Clinica Villa Bianca

Domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 11.30, sarà presentato il nuovo Presidio Cavallino dell’AORN Santobono Pausilipon, realizzato presso la rinnovata ex Clinica Villa Bianca, in via Bernardo Cavallino n. 102 (Napoli).

La struttura ha 37 posti letto di cui da segnalare 8 di riabilitazione funzionale e 9 di neuropsichiatria infantile. Al suo interno, inoltre, un CUP dedicato, ambulatori di neuropsichiatria infantile, malattie del metabolismo e riabilitazione. Presente un blocco operatorio per le attività chirurgiche e una palestra riabilitativa robotica dotata di apparecchiature innovative per la riabilitazione funzionale di alterazioni motorie ortopediche e neurologiche.

Interverranno il direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna, e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.













