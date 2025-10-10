Filippine, spaventoso terremoto da 7,5

Condividi

Un terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito stanotte la regione di Mindanao, nelle Filippine, secondo quanto riferito dal Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC). Il sisma è avvenuto a una profondità di 58 km, ha precisato l’EMSC, che aveva precedentemente stimato la magnitudo a 7.2.

Il sistema di Allerta Tsunami degli Stati Uniti e quello delle stesse Filippine hanno emesso un’allerta tsunami, avvisando che onde di tsunami pericolose sono possibili per le coste entro 300 km dall’epicentro del terremoto.

L’allerta tsunami, è stata revocata dopo qualche ora.

Non sono state segnalate immediatamente vittime o danni. Il terremoto ha colpito solo 11 giorni dopo che un sisma di magnitudo 6.9 ha ucciso 74 persone e distrutto o danneggiato circa 72 mila case nell’isola centrale di Cebu.













