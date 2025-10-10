Lettera al Direttore: “Via Marano-Quarto al buio e abbandonata, chi si prende la responsabilità?”

Condividi

Caro Direttore,

mi rivolgo a Lei come a uno dei pochi che ancora dà voce ai reali problemi di Marano, una città che sembra sempre più dimenticata dalle istituzioni.

Da diversi giorni via Marano-Quarto è completamente al buio, con lampioni spenti e nessun intervento da parte degli enti preposti. Una condizione inaccettabile per chi percorre quotidianamente questa strada, sia in auto che a piedi, con evidenti rischi per la sicurezza stradale e personale.

Ma non è tutto. In un tratto della stessa via, una perdita d’acqua persiste da mesi, e il risultato è un manto stradale completamente distrutto. L’asfalto non esiste più: al suo posto solo buche, pozzanghere e degrado. La situazione è stata segnalata più volte al comando della Polizia Municipale, ma – come troppo spesso accade – tutto è caduto nel vuoto.

A Marano la manutenzione urbana sembra un miraggio. E mentre si parla di rilancio del territorio, di fondi e progetti, i cittadini devono convivere con l’assenza dei servizi essenziali: illuminazione, sicurezza stradale, decoro.

A questo punto, una domanda è lecita: chi è responsabile della sicurezza in questa città? Chi ha il dovere di intervenire, ma resta immobile mentre i problemi si moltiplicano?

Mario (Marano)













