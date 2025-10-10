Caivano: intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità

Condividi

Nella mattinata odierna è stata effettuata una vasta operazione ad “alto impatto” a Caivano, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 500 persone e controllati 350 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo; inoltre, gli operatori hanno effettuato numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di tabacchi lavorati esteri (TLE).

L’attività congiunta ha visto la partecipazione della Polizia di Stato con personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico; dei Carabinieri della Compagnia di Caivano, del gruppo Castello di Cisterna e dei militari del Reggimento Campania nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, il Gruppo di Frattamaggiore e un’unità cinofila.

Il servizio in questione, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della Polizia Metropolitana e dei Vigili del Fuoco.













