Marano, fondi PNRR usati per ristrutturare alloggi già venduti. Il prefetto Cardellicchio. “Inqualificabile vicenda sintomo del disastro amministrativo”

Il giorno dell’insediamento della Commissione straordinaria, ho parlato di disastro amministrativo. Se a distanza di una settimana dovessi descrivere emblematicamente a cosa mi riferivo credo che l’episodio della ristrutturazione di viale Duca D’Aosta per l’efficientamento di immobili con i fondi del PRR avviata dal Comune di Marano si presta davvero infelicemente a questa necessità. In realtà il responsabile del settore dei lavori, il giorno stesso del nostro insediamento si è premurato di portare all’attenzione questa inqualificabile vicenda i cui lavori sono stati già immediatamente sospesi. Sono stati poi già chieste immediate verifiche ed accertamenti di quantificazione che al momento si assume siano fortunatamente circoscritti e per i quali in verità risulterebbe che nessuno si è doluto o lamentato per l’inopinata invasione subita nella propria proprietà privata. Ciò non di meno sono stati presi già contatti con gli organi accertatori del PRR per cercare di rimodulare e “salvare” il finanziamento ora con una corretta e legittima imputazione, limitandola soltanto negli altri immobili ancora oggi nella piena disponibilità e proprietà del Comune.

Di prima acchito riterrei che l’aver frazionato la responsabilità dei progetti per i fondi del PRR assegnandoli ad ogni singolo settore, senza pensare di dover avere una regia unica è forse alla base di questa incredibile vicenda. In pratica gli uffici del patrimonio hanno posto in vendita, per la necessità delle finanze comunali, quegli immobili offrendoli ai privati mentre gli Uffici dei lavori pubblici si impegnavano a cercare fondi per la loro ristrutturazione, ritenendo che gli stessi fossero ancora nella piena proprietà del Comune. Una frammentazione che, come evidente non ha portato nulla di buono e alla quale nel complesso del necessario ripensamento della organizzazione della macchina burocratica, bisognerà porre non facile ma rapido rimedio.