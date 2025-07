Napoli, debutto a Castel di Sangro: tifosi in fila per due ore sotto il sole

Condividi

Inizia tra entusiasmo e disagi l’avventura estiva del Napoli in Abruzzo. In occasione del debutto della squadra nel ritiro di Castel di Sangro, centinaia di tifosi si sono messi in fila con largo anticipo, ma l’ingresso allo stadio Teofilo Patini si è rivelato più complicato del previsto.

I cancelli avrebbero dovuto aprire intorno alle 15:30, ma l’accesso è stato effettivamente consentito solo dalle 17:30, lasciando i presenti sotto il sole per oltre due ore. Code lunghe, caldo torrido e pochi punti d’ombra hanno generato malumori tra i presenti, con molte lamentele per l’organizzazione.

Nonostante l’attesa, la passione per gli azzurri ha avuto la meglio: spalti pieni e accoglienza calorosa per la squadra, che ha salutato il pubblico nel primo test del ritiro.

