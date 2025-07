Casoria. Tentativo di aggressione al consigliere comunale Graziuso: presentata denuncia

Condividi

Sarebbe avvenuto tutto in un attimo e senza motivo. Un consigliere di maggioranza, a detta dei numerosi presenti, si sarebbe scagliato contro Graziuso inveendo contro lo stesso e facendo volare parole grosse e improperi vari. Un’aggressione non degenerata solo grazie all’intervento di alcuni amministratori che avrebbe scongiurato il peggio. A scendere in campo con un comunicato il segretario cittadino del Pd Oscar Cocozza. “Il Partito Democratico di Casoria esprime la sua profonda preoccupazione e condanna per l’aggressione avvenuta ai danni del capogruppo del PD da parte di un consigliere comunale del gruppo consiliare “Casoria verso il futuro”, al termine di una riunione della maggioranza in cui si discuteva un documento politico firmato anche dal capogruppo del PD. Riteniamo che tali atteggiamenti siano inaccettabili e non rappresentino i valori di rispetto, di dialogo e di confronto che caratterizzano la nostra democrazia”. “Chiediamo al sindaco ed al gruppo consiliare “Casoria verso il futuro” di prendere le distanze da tali comportamenti e di condannare fermamente l’aggressione subita dal nostro capogruppo”, ha chiesto il segretario. Il Partito Democratico ribadisce la sua ferma condanna di ogni forma di violenza e di aggressione e auspica che ci si possa confrontare in un clima di serenità e di confronto costruttivo. Che il clima politico a Casoria sia ad alta tensione è cosa risaputa ma che si degenerasse fino a questo punto era inimmaginabile. Clima che si somma alle difficoltà politiche di tenere la squadra di governo unita che rischia di implodere da un momento all’altro. Intanto pare che il sindaco Raffaele Bene saputo dell’accaduto, sia intervenuto direttamente per dirimere la questione anche se non c’è ancora alcun comunicato ufficiale.













