Iberia condannata per il ritardo del volo Madrid Napoli

Condividi

Visite: 7

21 Visite

Italia Rimborso annuncia con soddisfazione una nuova sentenza favorevole ottenuta presso il Giudice di Pace di Napoli, relativa al ritardo del volo IB3708 operato dalla compagnia Iberia sulla tratta Madrid – Napoli, con data di partenza 29 novembre 2022.

Il volo, originariamente previsto in partenza alle ore 11:45, ha lasciato l’aeroporto di Madrid Barajas con oltre 3 ore di ritardo, decollando alle 15:44 e atterrando a Napoli solo alle 18:08, con un ritardo complessivo di 3 ore e 43 minuti rispetto all’orario schedulato.

A seguito della perdita della coincidenza e del disagio causato, ItaliaRimborso ha supportato il passeggero napoletano per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri aerei in caso di disservizi. La compagnia Iberia, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova utile a giustificare il ritardo. Il Giudice ha quindi accolto la domanda presentata da ItaliaRimborso, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria di 250 euro.

«La pronuncia conferma nuovamente come i diritti dei passeggeri debbano essere rispettati e tutelati –dichiarano da ItaliaRimborso –. Anche in casi di ritardo prolungato, se il vettore non dimostra cause eccezionali, è tenuto al risarcimento». ItaliaRimborso invita tutti i passeggeri coinvolti in disservizi aerei – ritardi, cancellazioni o overbooking – a

verificare il proprio diritto alla compensazione tramite il sito ufficiale www.italiarimborso.it .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews