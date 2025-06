La mostra fotografica “Quarto – Mondo rurale e masserie” a Casa Mehari

Condividi

La mostra fotografica “Quarto – Mondo rurale e masserie. Escursioni fotografiche alla scoperta dei sapori e della civiltà contadina” fa tappa a Casa Mehari, il bene confiscato alla criminalità di Quarto. L’appuntamento è per venerdì 6 giugno – dalle ore 18 – in via Nicotera n. 8 a Quarto. Ingresso libero.

La Mostra si compone di trentadue scatti, una selezione in analogico del lavoro effettuato da sedici fotografi che hanno visitato i luoghi più suggestivi del passato contadino quartese. In più saranno proposti altri 500 scatti in digitale che saranno visibili su maxischermo. A febbraio i fotografi hanno visitato alcuni luoghi dell’entroterra flegreo: Masseria “Crisci” e il suo cellaio, Masseria “del Sindaco” in zona Brindisi, il mausoleo Romano detto “La Fescina”, Masseria “De Vivo”. E, inoltre, sono stati fotografati edifici antichi di Marano: il Castello Federiciano di Monteleone, Masseria “Foragnano” e la chiesa rupestre di Pietraspaccata.

La mostra fotografica è stata già proposta a conclusione della manifestazione omonima lo scorso 22 febbraio grazie ad un finanziamento di Campania Turismo, l’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo. Il successo riscontrato e la necessità di far conoscere quanto più possibile la storia locale, hanno mosso gli organizzatori a programmare una nuova iniziativa. L’intento dell’iniziativa è promuovere il territorio di Quarto riscoprendo il patrimonio archeologico, la vocazione agricola e l’identità contadina locale nell’ambito storico-culturale dei Campi Flegrei, a sua volta parte fondamentale del sistema turistico della Campania.

Ai tour hanno partecipato i fotografi: Luigi Borrone, Claudia Del Giudice, Luca Fruttaldo, Genny Giugliano, Gaetano La Rocca, Marco Menduni, Sax Palumbo, Rosita Percacciuolo, Alessandro Pone, Stefano Regini, Giordano Rispo, Gaetano Ronca, Carolina Tuozzi, Pablo Vecchione, Enzo Vitolo e Mariella Zifarelli. L’organizzazione è a cura di Barbara Melcarne, Sonia Gervasio, Raffaella Iovine, Giorgio Carandente e Ciro Biondi.

Per l’occasione sarà disponibile il bar dei ragazzi della Cooperativa Sociale La Quercia Rossa. La manifestazione è organizzata da Dialogos Aps-Ets, dall’associazione Projecta, da Casa Mehari e gode del patrocinio del Comune di Quarto.













