QUARTO. NUOVI CONTROLLI TECNICI E VERIFICHE OK IN TUTTE LE SCUOLE. DOMANI LEZIONI REGOLARI

Visite: 58

22 Visite

A seguito della scossa di magnitudo 3.9 registrata alle ore 13:32 di ieri il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e il nucleo di volontari sono stati subito convocati e hanno avviato il lavoro di controllo del territorio e verifiche in scuole e abitazioni.

Alla centrale operativa della nostra Polizia Municipale sono arrivate dai nostri concittadini finora 9 segnalazioni con richiesta di sopralluogo, a seguito di crepe e lesioni. Dalle 3 verifiche compiute finora non sono emersi problemi né criticità, ma controlli presso le abitazioni andranno avanti anche nelle prossime ore per le altre 6 segnalazioni arrivate alla centrale operativa. Intanto, questa mattina i nostri tecnici hanno provveduto anche alle nuove verifiche post-sisma in tutti i plessi scolastici cittadini.