EDA NAPOLI 2: A Qualiano la conferenza stampa per il programma di sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata

Ieri mattina, presso la sala consiliare del comune di Qualiano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Programma di Sensibilizzazione e Promozione delle Iniziative per Incentivare la Raccolta Differenziata dell’Ente d’Ambito Rifiuti Napoli 2 (EDA NAPOLI 2).

Oltre ai relatori: Nicola Pirozzi (Presidente EDA NAPOLI 2), Raffaele De Leonardis (Vice Presidente EDA NAPOLI 2 e Sindaco di Qualiano), e Antonio Sabino (Sindaco di Quarto e Consigliere Metropolitano di Napoli), l’iniziativa ha visto la presenza di altri importanti amministratori locali, confermando l’importanza e il sostegno della comunità per questo importante progetto.

Ad illustrare nel dettaglio tutto il programma sono state Martina Aricò e Italia Micillo di My Evo Agency, L’intervento di Daniele Decibel Bellini, testimonial della campagna, ha sottolineato quanto l’impegno congiunto per una maggiore cultura del riciclo e una gestione sostenibile dei rifiuti siano fondamentali per il futuro sostenibile del territorio. Il noto speaker ha destinato il suo messaggio soprattutto ai giovani.

Durante la conferenza moderata da Raffaele Silvestri, direttore de Il Meridiano News, è stato trasmesso lo spot che ha fatto da presentazione all’intera campagna di comunicazione.

Obiettivi del Programma:

Ottimizzare la Comunicazione e Sensibilizzazione: Incentivare il recupero dei rifiuti e stimolare una partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini.

Incrementare la Raccolta Differenziata: Puntare a una partecipazione del 50% nei Comuni dell’EDA NAPOLI 2.

Promuovere l’Educazione Ambientale nelle Scuole: Coinvolgere le istituzioni scolastiche individuando “scuole campioni” e organizzando eventi formativi e competitivi.

Diffondere la Cultura del Riciclo: Contribuire allo sviluppo sostenibile e rafforzare l’economia locale attraverso la promozione del riciclo.

Fasi Operative del Progetto:

Campagna di Sensibilizzazione: Coinvolgimento dei 24 Comuni e diffusione di infografiche illustrative sui benefici della raccolta differenziata.

Produzione di Materiale Promozionale: Creazione e diffusione di manifesti, locandine e brochure informative.

Coinvolgimento delle Scuole: Attività formative e competitive culminanti in un evento finale con premi per la scuola vincitrice.

Organizzazione di Seminari e Convegni: Incontri e tavole rotonde per favorire il dialogo tra amministratori, tecnici, rappresentanti sociali e cittadini.

Aggiornamenti Online: Costante aggiornamento del sito web e creazione di uno spazio dedicato all’iniziativa per una comunicazione trasparente e in tempo reale.

Il successo della conferenza stampa rappresenta un fondamentale punto di partenza per la riuscita del progetto. La forte presenza di amministratori locali e il coinvolgimento attivo dei cittadini testimoniano il consolidato impegno per una gestione sostenibile dei rifiuti e per la promozione di una cultura del riciclo, elementi imprescindibili per il benessere e lo sviluppo dei territori interessati.













