Controlli serrati della Polizia Locale di Napoli

COMUNICATO STAMPA

Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale in via Ferrante Imparato che ha portato all’identificazione e all’arresto di un individuo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.

L’Unità Operativa Stella ha eseguito controlli sul rispetto del Codice della Strada nella zona tra via Arenaccia e piazza Ottocalli, elevando 17 sanzioni per violazioni quali circolazione contromano, mancanza di documenti, guida con patente scaduta e mancata revisione. Sono stati anche effettuati controlli su 5 attività commerciali, che hanno portato all’emissione di 4 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e al sequestro di 30 kg di alimenti non conformi alla legge.

Presso il Borgo Orefici, un’azione congiunta con agenti dell’Unità Operativa Avvocata e personale ausiliario della sosta ha consentito l’accertamento di 197 violazioni per sosta irregolare, di cui 12 contestate direttamente ai trasgressori. Quattro veicoli sono stati rimossi, di cui due privi di assicurazione.

In piazza del Gesù e dintorni, i controlli sulle occupazioni di suolo pubblico da parte di attività commerciali hanno evidenziato irregolarità in 5 casi. Tra le violazioni riscontrate, difformità nell’installazione di gazebo e l’assenza di autorizzazioni sanitarie e per la somministrazione, con un caso di occupazione abusiva di 43 mq su carreggiata.

Infine, un’operazione congiunta interforze nella 8ª Municipalità, condotta con il supporto di agenti della Polizia Locale appartenenti all’Unità Operativa Scampia, dell’Unità Operativa GIT/Motociclisti e dell’Arma dei Carabinieri, ha portato al controllo di 47 veicoli, alla contestazione di 35 sanzioni e al sequestro amministrativo di 8 mezzi, oltre a 9 fermi amministrativi. È stata inoltre segnalata alla Procura dei Minori la situazione di un bambino di 9 anni sorpreso alla guida di una minimoto con motore a scoppio.













