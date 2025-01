Patrizio Spasiano, morto per la fuga di ammoniaca in fabbrica: tre indagati

Nel registro degli indagati sono finiti i nomi dei rappresentanti legali delle due aziende coinvolte nel tragico incidente, la FrigoCaserta di Gricignano d’Aversa e la Cofrin Società Cooperativa di Villaricca: Domenico Razzano, 43 anni, di Durazzano, e Alfonso ed Eramo Avola, di 49 e 53 anni, rispettivamente di Casoria e e Giugliano. La prima azienda è quella teatro dell’incidente, dove erano in corso i lavori per i quali Patrizio era impegnato. La seconda è quella per la quale Spasiano era tirocinante con una paga mensile, come riferito dai familiari subito dopo la tragedia, di 500 euro mensili. La giovane vittima, infatti, era intenta, con altri tre colleghi, a lavori destinati al recupero di un capannone frigo distrutto nel corso dell’incendio scoppiato presso la FrigoCaserta il 9 novembre del 2021. In quel frangente la fuoriuscita di ammoniaca è risultata letale per il giovane, mentre i tre colleghi sono riusciti a guadagnare l’uscita anche se leggermente intossicati.

Il provvedimento è stato notificato ai difensori degli indagati Bernardino Lombardi e Carmine Puca e a quello di parte civile Giuseppe Scafuro, con la convocazione presso la Procura di Napoli Nord, pm José Criscuolo, per le 9,30 di domani, per l’affidamento dell’incarico dell’esecuzione dell’autopsia prevista presso l’istituto di medicina legale del II policlinico di Napoli, dove il corpo è stato trasferito su disposizione dei magistrati della Procura di Napoli Nord, per dare alle persone coinvolte nelle indagini, condotte dai carabinieri (sopralluoghi anche dei vigili del fuoco), la possibilità di essere presenti a un atto irripetibile. Da accertare altre due importanti circostanze: se il giovane, con la qualifica di saldatore tirocinante, poteva essere impiegato in quelle attività in corso nello stabilimento di Gricignano e, soprattutto, se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza previste per impedire il verificarsi del tragico mortale incidente.