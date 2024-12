MARANO, ANCORA MOVIDA FUORI CONTROLLO: RISSA IN UN NOTO BAR DEL TERRITORIO A POCHI PASSI DAL MUNICIPIO

1.686 Visite

Ancora una rissa all’interno di un bar del territorio, sito a pochi metri dal Municipio. La lite avrebbe coinvolto un folto gruppo di giovani che per motivi futili se le sarebbero suonate di santa ragione. In pochi minuti è scoppiato il panico con tanti ragazzi che si trovavano nel bar e che si sono allontanati a causa della rissa. Come di consueto, ogni anno, c’è qualche balordo che alza troppo il gomito nell’ultimo giorno dell’anno. Intanto all’esterno del bar da ore si sparano numerose batterie di fuochi. Seguiranno aggiornamenti.













