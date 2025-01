Botti di Capodanno, 36 feriti tra Napoli e provincia

627 Visite

È di 36 persone ferite, nessuna in maniera grave, il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno tra Napoli e provincia. Di queste, 2 sono state ferite da colpi di proiettile: si tratta di una ragazza di 23 anni, curata in ospedale e già dimessa, e un cittadino straniero ancora ricoverato ma le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli altri hanno riportato ferite lievi causate dall’esplosione di artifizi pirotecnici. Sono 8 i minorenni feriti, 5 dei quali sotto i 12 anni e 3 nella fascia d’età compresa tra i 13 e i 17 anni.