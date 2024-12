Varcaturo e Napoli-Secondigliano: furti in abitazione. Carabinieri fermano ladro e denunciano ricettatori, tutti nello stesso campo rom

258 Visite

I Carabinieri delle Stazioni di Varcaturo e Secondigliano hanno sottoposto a fermo un 27enne domiciliato nel campo rom di Secondigliano, già noto alle Forze dell’Ordine.

È gravemente indiziato di furto aggravato: in particolare, di essersi introdotto, nel mese di agosto, in casa di un uomo residente a Varcaturo, dopo aver forzato la finestra, per rubare gioielli ed orologi di valore.

I Carabinieri lo hanno scovato in una baracca. Ha provato a fuggire ma inutilmente.

È stato condotto in caserma e, dopo le formalità, associato al carcere di Poggioreale.

Mesi fa, a poche ore dal fatto, i militari avevano già identificato e denunciato per ricettazione coloro che erano stati trovati in possesso del maltolto: un 34enne e la moglie 32enne, abitanti nello stesso campo.

Il primo era ai domiciliari con braccialetto elettronico, proprio per furto in abitazione.

Erano stati individuati grazie alle telecamere che la vittima, lungimirante, aveva installato fuori casa.

In quell’occasione i Carabinieri perquisirono la baracca dei coniugi e rinvennero 4 orologi, poi restituiti al derubato.













